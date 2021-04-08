Минулої доби від коронавірусу щепили понад 14 тисяч людей

Упродовж минулої доби, 7 квітня, від коронавірусу щеплено 14 313 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Загалом від початку вакцинальної кампанії 334 578 людей отримали щеплення, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;

Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;

Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;

Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;

Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;

Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;

Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;

Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;

Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;

Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;

Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;

Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;

Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;

Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;

Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;

Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;

Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;

Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;

Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;

Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;

Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Зазначимо, вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення безкоштовно роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 7 квітня Covid-щеплення в Україні зробили 320 265 людям, лише двоє із них отримали необхідні дві дози вакцини. Максим Степанов заявляв, що не задоволений темпами вакцинації у державі.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, також нам обіцяють ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має вже у квітні. Останні дослідження показали, що вакцина Pfizer ефективна на 94%.

Нагадаємо, на закупівлю за кордоном вакцини від коронавірусу Україна витратила вже майже 1,6 млрд грн, а це 40% від виділених під це коштів.

Тим часом днями Максим Степанов заявив, що в українських лікарнях вже немає можливості облаштовувати нові ліжка з киснем для хворих на коронавірус. Медична система досягла свого максимуму.

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