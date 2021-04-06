Садовий відмовляється від закупівлі 100 білоруських автобусів для Львова

У тендері на поставку для Львова 100 автобусів за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) перемагає білоруська компанія МАЗ. Однак міський голова Андрій Садовий заявив, що місто відмовляється від купівлі білоруських автобусів і звернеться до ЄІБ, щоб оголосити повторний конкурс. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook, передає Львівський портал.

«Завершується тендер на купівлю 100 нових автобусів за кошти Європейського інвестиційного банку. Перемагає білоруська компанія. Такий висновок експертів ЄІБ. Вони дали найкращу ціну. Чи ми будемо акцептувати цей тендер? Ні. Ми будемо оголошувати новий, маючи надію, що в новому тендері все-таки переможе українська компанія», – сказав Садовий у відеозверненні.

Також він звернувся до Кабінету Міністрів з проханням ввести так звані «захисні тарифи або мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном. Оскільки його можна придбати в Україні».

Нагадаємо, наприкінці січня цього року Садовий вже заявляв, що тендер завершується і в ньому перемагає білоруська компанія. Через політичну ситуацію в Білорусії мер Львова звернувся до уряду за роз’ясненнями про допустимість співпраці з білоруськими компаніями. Інформації про будь-яку реакцію Кабміну на звернення Садового не було.

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Як писав Львівський портал, Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, трамвайне депо на Промисловій, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За позику у банку в мерії також хочуть відновити електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані, а тепер – ще й платити зарплату працівникам ЛКП. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.

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