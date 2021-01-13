Закупівлю 100 нових автобусів для Львова можуть відкласти

У Львові хочуть придбати нових 100 автобусів. З’ясувалось, що у тендері на закупівлю цих автобусів перемагає білоруська компанія МАЗ. Відтак мерія звернулась до уряду за роз’ясненнями про допустимість співпраці з білоруськими держкомпаніями, зважаючи на політичну ситуацію у цій країні. Про це Андрій Садовий повідомив на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Зазначимо, що придбати 100 дванадцятиметрових низькопідлогових автобусів можуть лише за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку.

Першу партію місто може отримати вже цього року. У разі скасування тендеру львів’янам доведеться чекати на нові автобуси більше року.

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«Завершується тендер на закупівлю 100 дванадцятиметрових низькопідлогових автобусів. Закупівля відбувається в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком. За оцінками міжнародних експертів, найвигіднішу пропозицію подала білоруська компанія «МАЗ». І тут питання. Чи маємо ми моральне право купувати автобуси в Білорусі? Відповідь на це питання я б хотів почути від керівництва Європейського банку, Кабінету міністрів та львів’ян», – написав Садовий.

Як писав Львівський портал, Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, трамвайне депо на Промисловій, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За позику у банку в мерії також хочуть відновити електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані, а тепер – ще й платити зарплату працівникам ЛКП. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.

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