Завантаженість лікарень Львівщини хворими на COVID сягнула 60%

Станом на ранок неділі, 21 березня, у стаціонарах Львівщини, відведених для хворих на коронавірус, перебуває 2665 пацієнтів. Загалом завантаженість обласних лікарень сягнула 60%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували 193 людини, ще 1 812 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини перебуває 2665 пацієнтів х коронавірусом. Загалом завантаженість медзакладів становить 60,55%. В реанімаціях перебувають 216 людей, з них на апаратах ШВЛ – 51.

Розподіл хворих у лікарнях Львівщини:

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у лікарні швидкої медичної допомоги – 359,

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 303,

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 221,

у Центрі легеневого здоров’я – 201,

у Стрийській міській лікарні – 169,

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 161,

у 8 міській лікарні – 154,

у Стебницькій міській лікарні – 147,

у 1 міській лікарні – 114,

у 5 міській лікарні – 93,

у Рудківській лікарні – 91,

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 81,

у Жидачівській центральній районній лікарні – 76,

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 74,

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 72,

у Львівській обласній клінічній лікарні – 55,

у Самбірській центральній районній лікарні – 46,

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 45,

у Сокальській центральній районній лікарні – 42,

у Буській центральній районній лікарні – 40,

у Жовківській центральній районній лікарні – 33,

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 33,

у 1-му пологовому будинку – 31,

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 24.

Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок. У зв’язку із стрімким збільшенням госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

В лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

У Львові бракує лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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