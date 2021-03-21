Завантаженість лікарень Львівщини хворими на COVID сягнула 60%

Станом на ранок неділі, 21 березня, у стаціонарах Львівщини, відведених для хворих на коронавірус, перебуває 2665 пацієнтів. Загалом завантаженість обласних лікарень сягнула 60%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
За попередню добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували 193 людини, ще 1 812 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини перебуває 2665 пацієнтів х коронавірусом. Загалом завантаженість медзакладів становить 60,55%. В реанімаціях перебувають 216 людей, з них на апаратах ШВЛ – 51.
Розподіл хворих у лікарнях Львівщини:
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 359,
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 303,
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 221,
- у Центрі легеневого здоров’я – 201,
- у Стрийській міській лікарні – 169,
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 161,
- у 8 міській лікарні – 154,
- у Стебницькій міській лікарні – 147,
- у 1 міській лікарні – 114,
- у 5 міській лікарні – 93,
- у Рудківській лікарні – 91,
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 81,
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 76,
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 74,
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 72,
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 55,
- у Самбірській центральній районній лікарні – 46,
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 45,
- у Сокальській центральній районній лікарні – 42,
- у Буській центральній районній лікарні – 40,
- у Жовківській центральній районній лікарні – 33,
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 33,
- у 1-му пологовому будинку – 31,
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 24.
Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок. У зв’язку із стрімким збільшенням госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.
В лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.
У Львові бракує лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.
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Вероніка Рой