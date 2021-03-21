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Де на Львівщині виявили нових хворих на COVID

Вероніка Рой

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Протягом 20 березня на Львівщині методом ПЛР-тестування у 1117 мешканців області підтвердили СОVID-19. Найбільше хворих виявили у Львівському, Червоноградському та Стрийському районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У розрізі населених пунктів:

Львівський район

Бартатів – 1, Вишня -1, Городок – 13, Градівка -1, Заверешиця – 6, Керниця – 1, Комарно – 1, Мшана – 1, Повітно – 2, Черлянське Передмістя – 1, Волиця – 2, Воля-Висоцька – 2, Глинськ – 2, Голокам’янка -1, Дубляни – 1, Жовква- 10, Куликів – 1, Липник – 1, Нова Скварява – 1, Нове Село -2, Рава-Руська – 3, Стара Скварява – 1,Добротвір – 2, Забужжя – 1, Запитів – 1, Кам’янка-Бузька – 8, Сілець – 1, Брюховичі – 1, Винники – 4, Львів- 675, Рудне – 5, Бібрка – 2, Брюховичі -1, Перемишляни – 3, Чуперносів – 1, Борщовичі – 2, Верхня Білка – 3, Відники – 1, Глуховичі – 1, Давидів – 3, Жирівка – 1, Журавники – 3, Звенигород – 5, Зимна Вода – 11, Зубра – 4, Ков’ярі – 2, Липники – 3, Лисиничі – 4, Миклашів – 2, Муроване – 4, Нижня Білка – 1, Пикуловичі – 4, Підберізці – 6, Підбірці – 10, Підгірне – 3, Поршна – 1, Пустомити – 1, Сокільники – 3, Солонка – 19, Сороки-Львівські – 3, Старе Село – 4, Хоросно – 2, Чижиків – 3, Чишки – 2.

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Золочівський район

Броди – 1, Черниця – 1, Красне – 2

Дрогобицький район

Борислав – 39, Східниця – 1, Дрогобич – 58, Стебник – 2.

Червоноградський район

Борятин – 1, Волсвин – 1, Забужжя – 1, Острів -1, Поториця – 2, Реклинець – 1, Сокаль-  5, Ульвівок – 1,Кустин – 3, Нивиц і- 1, Трійця -1, Хмільно -1, Гірник – 1, Соснівка – 3, Червоноград – 1.

Яворівський район

Яворів – 1, Боратичі – 1, Гостинцеве – 2, Крукеничі – 5, Малнів – 1, Мостиська -10, Підгать – 1, Судова Вишня – 7.

Стрийський район

Бережниця – 2, Верчани – 1, Гайдучина – 1, Гірне – 1, Дашава – 1, Добрівляни – 2, Дуліби – 1, Завадів -1, Йосиповичі – 3, Любинці – 1, Нежухів – 2, Розгірче – 1, Слобідка – 1, Угільня – 1, Фалиш – 1, Ходовичі – 2, Стрий – 14, Гірське – 2, Дроговиж – 1, Криниця – 1, Миколаїв – 9, Новосілки-Опарські -1, Рудники – 1, Вербиця – 1, Гніздичів – 1, Городищенське – 1, Грусятичі – 1, Дем’янка-Наддністрянська – 1, Дуліби – 1, Жидачів – 3, Жирова – 1, Журавно – 1,  Отиневичі – 1, Протеси – 1, Ходорів 9.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 21 березня, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 93 537 особам. За минулу добу виявили ще 1117 нових хворих.

Через ріст захворюваності на COVID з п’ятниці, 19 березня,у  Львові ввели жорсткий карантин. Триватиме він щонайменше тиждень, до 28 березня. Також посилити карантинні обмеження рекомендували на території усієї області.

У зв’язку зі погіршенням ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок, а в лікарнях на території області облаштують ще 600 ліжок. До 1 квітня Центр легеневого здоров’я розгорне ще 150 COVID-ліжок. 

Через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

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