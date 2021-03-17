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Сьогодні у Львові щеплення від коронавірусу зробили лише 460 особам

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Сьогодні у Львові 460 осіб вакцинували від коронавірусу. Це працівники обласних та приватних медичних закладів й громадські діячі. Щеплення робили фахівці п’ятьох мобільних бригад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як уточнили в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова, сьогодні вакцинацію отримали 330 медиків обласних медичних закладів, 111 медиків приватних медичних закладів та 19 громадських діячів. Щеплення робили фахівці мобільних бригад 1-ї міської лікарні, 2-ї, 4-ї, 5-ї та 6-ї міських поліклінік.

Загалом перше щеплення від коронавірусу (а їх має бути два) у Львові вже мають 1879 осіб (з них 1843 — фахівці міських та обласних медичних закладів, та 36 — громадські діячі).

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Раніше Львівський портал повідомляв, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що його не влаштовує темп проведення вакцинації в Україні та наголосив на необхідності прискорити цей процес.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі Перше щеплення проти Covid-19 отримали вже понад 1000 медиків. Наразі усі почуваються добре. ніхто із провакцинованих медиків Львівщини не заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже понад 19 тисячам людей. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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