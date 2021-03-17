МОЗ збільшило інтервал між двома щепленнями CoviShield до 90 днів

За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров’я збільшило інтервал між двома щепленнями вакциною CoviShield з 28 днів до 90 днів. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, передає Львівський портал.

МОЗ вирішило, що для досягнення максимального рівня захисту від вакцини CoviShield потрібно збільшити початковий інтервал між дозами.

«Організм після щеплення напрацьовує імунітет щонайменше три тижні. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням», – йдеться в повідомленні.

Все ж у МОЗ зазначають, що навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика вирогідність того, що ви все одно захворієте. Але в цьому випадку ви наймовірніше перенесете захворювання легко і без ускладнень.

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«Загальна слабкість або підвищення температури − це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Ці симптоми зникають через кілька днів після вакцинації. Проте якщо у вас з’явились характерні симптоми захворювання на COVID-19: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, – слід звернутися до лікаря», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Раніше глава МОЗ був незадовлений темпами вакцинації в Україні.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Згодом в області відкрили реєстрацію на COVID-щеплення для лідерів громадської думки. Станом на 13 березня на вакцинацію зголосилися 260 осіб.

Додамо, з початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 вже 71 923 українців щепилися першою дозою.

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