На Львівщині зростає COVID-госпіталізація: у стаціонарах – більше двох тисяч хворих

За останню добу на Львівщині госпіталізували 271 особу з підтвердженим коронавірусом. Загалом у стаціонарах області знаходиться 2 072 пацієнти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
На сьогодні в реанімаціях медзакладів перебуває 180 людей, з них 50 осіб – на апаратах ШВЛ.
Заповнення ліжок у стаціонарах Львівщини:
- Львівська обласна інфекційна лікарня– 204;
- Центр легеневого здоров’я – 173;
- Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих – 214;
- Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 24;
- ЛОКЛ – 44;
- ЛШМД – 234;
- 1-а МКЛ – 92;
- 5-а МКЛ – 79;
- 8-а МКЛ – 137;
- 1-й пологовий будинок – 22;
- Львівська клінічна лікарня на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 20;
- Стрийська міська лікарня – 128;
- Стебницька міська лікарня – 112;
- Рудківська лікарня – 79;
- Новояворівська РЛ №1 імені Юрія Липи – 146;
- Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 46;
- Сокальська ЦРЛ – 35;
- Жовківська ЦРЛ – 25;
- Жидачівська ЦРЛ – 70;
- Самбірська ЦРЛ – 49;
- Буська ЦРЛ – 21;
- Пустомитівська ЦРЛ – 62;
- Перемишлянська ЦРЛ – 49;
- Старосамбірська ЦРЛ – 7.
Нагадаємо, за останню добу на Львівщині виявили 879 нових випадків інфікування. Область опинилася серед лідерів за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. На самоізоляцію скерували 2 053 особи. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 2 324 осіб.
Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.
Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.
10 березня у Львові заявили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус.
Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.
Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.
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Юлія Осим