На Львівщині зростає COVID-госпіталізація: у стаціонарах – більше двох тисяч хворих

За останню добу на Львівщині госпіталізували 271 особу з підтвердженим коронавірусом. Загалом у стаціонарах області знаходиться 2 072 пацієнти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На сьогодні в реанімаціях медзакладів перебуває 180 людей, з них 50 осіб – на апаратах ШВЛ.

Заповнення ліжок у стаціонарах Львівщини:

Львівська обласна інфекційна лікарня– 204;

Центр легеневого здоров’я – 173;

Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих – 214;

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 24;

ЛОКЛ – 44;

ЛШМД – 234;

1-а МКЛ – 92;

5-а МКЛ – 79;

8-а МКЛ – 137;

1-й пологовий будинок – 22;

Львівська клінічна лікарня на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 20;

Стрийська міська лікарня – 128;

Стебницька міська лікарня – 112;

Рудківська лікарня – 79;

Новояворівська РЛ №1 імені Юрія Липи – 146;

Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 46;

Сокальська ЦРЛ – 35;

Жовківська ЦРЛ – 25;

Жидачівська ЦРЛ – 70;

Самбірська ЦРЛ – 49;

Буська ЦРЛ – 21;

Пустомитівська ЦРЛ – 62;

Перемишлянська ЦРЛ – 49;

Старосамбірська ЦРЛ – 7.

Нагадаємо, за останню добу на Львівщині виявили 879 нових випадків інфікування. Область опинилася серед лідерів за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. На самоізоляцію скерували 2 053 особи. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 2 324 осіб.

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Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.

10 березня у Львові заявили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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