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На Львівщині зростає COVID-госпіталізація: у стаціонарах – більше двох тисяч хворих

Юлія Осим

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За останню добу на Львівщині госпіталізували 271 особу з підтвердженим коронавірусом. Загалом у стаціонарах області знаходиться 2 072 пацієнти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На сьогодні в реанімаціях медзакладів перебуває 180 людей, з них 50 осіб – на апаратах ШВЛ.

Заповнення ліжок у стаціонарах Львівщини:

  • Львівська обласна інфекційна лікарня– 204;
  • Центр легеневого здоров’я – 173;
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих – 214;
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 24;
  • ЛОКЛ – 44;
  • ЛШМД – 234;
  • 1-а МКЛ – 92;
  • 5-а МКЛ – 79;
  • 8-а МКЛ – 137;
  • 1-й пологовий будинок – 22;
  • Львівська клінічна лікарня на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 20;
  • Стрийська міська лікарня – 128;
  • Стебницька міська лікарня – 112;
  • Рудківська лікарня – 79;
  • Новояворівська РЛ №1 імені Юрія Липи – 146;
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 46;
  • Сокальська ЦРЛ – 35;
  • Жовківська ЦРЛ – 25;
  • Жидачівська ЦРЛ – 70;
  • Самбірська ЦРЛ – 49;
  • Буська ЦРЛ – 21;
  • Пустомитівська ЦРЛ – 62;
  • Перемишлянська ЦРЛ – 49;
  • Старосамбірська ЦРЛ – 7.

Нагадаємо, за останню добу на Львівщині виявили 879 нових випадків інфікування. Область опинилася серед лідерів за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. На самоізоляцію скерували 2 053 особи. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 2 324 осіб.

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Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.

10 березня у Львові заявили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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