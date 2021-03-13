Коронавірус в Україні: Львівщина – серед лідерів за кількістю нових випадків

Станом на ранок суботи, 13 березня, в Україні зареєстровано 1 451 744 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 13 276 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За попередню добу було проведено 99 270 тестувань. Відтак, підтверджено 13 276 нових випадків коронавірсу. Зокрема, серед захворіли – 710 дітей та 382 медпрацівників. У медзаклади госпіталізовано 3 967 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (+1 049), Житомирській (+971), Вінницькій (+933), Київській (+913), Львівській (+879) та Харківській (+837) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1 451 744 особи. Від ускладнень, спричинених інфекцією, вже померло 28 158 осіб (+243 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 219 773 людей (+ 4 897 за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 049 випадків;

Житомирська область – 971 випадок;

Київська область – 913 випадків;

Вінницька область – 933 випадки;

Львівська область – 879 випадків;

Харківська область – 837 випадків;

Одеська область – 767 випадків;

Івано-Франківська область – 719 випадків;

Дніпропетровська область – 693 випадки;

Закарпатська – 625 випадків;

Чернівецька область – 625 випадків;

Хмельницька область – 605 випадків;

Донецька область – 464 випадки;

Тернопільська область – 399 випадків;

Рівненська область – 380 випадків;

Миколаївська область – 378 випадків;

Запорізька область – 345 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки;

Черкаська область – 313 випадків;

Сумська область – 275 випадків;

Волинська область – 261 випадок;

Полтавська область – 244 випадки;

Луганська область – 91 випадок;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Херсонська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, нещодавно в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля пандемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою новому локдауну є нарощення темпів вакцинації від коронавірусу.

Науковці стверджують, що в Україні весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою. Пік прогнозують на початок квітня.

Додамо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні ще 4 березня, а це говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.

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