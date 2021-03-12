Лікарні Львівщини на понад 50% заповнені хворими на COVID

Станом на ранок п’ятниці, 12 березня, стаціонари Львівщини на понад 50% заповнені хворими на коронавірусу інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
За попередню добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували 199 осіб. Також ще 1775 людей скерували на самоізоляцію.
Станом на сьогодні у стаціонарах Львівщини перебуває 2030 осіб з коронавірусом. За даними ЛОДА, лікарні на 51,46% заповнені хворими на COVID. З них реанімації – 171 людина, ще 43 осіб на апаратах ШВЛ.
Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 231,
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 224,
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 211,
- у Центрі легеневого здоров’я – 181,
- у 8 міській лікарні Львова – 134,
- у Стрийській міській лікарні – 127,
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 123,
- у Стебницькій міській лікарні – 114 ,
- у 1 міській лікарні Львова – 86,
- у 5 міській лікарні Львова – 79,
- у Рудківській лікарні – 77,
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 65,
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 61,
- у Самбірській центральній районній лікарні – 49,
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 47,
- у Кам’янка Бузькій центральній районній лікарні – 44,
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 39,
- у Сокальській центральній районній лікарні – 29,
- у Жовківській центральній районній лікарні – 24,
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 22,
- у 1-му пологовому будинку – 21,
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця» – 21,
- у Буській центральній районній лікарні – 21,
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 0.
Нагадаємо, нещодавно у Львові повідомили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.
Зауважимо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона. Своєю чергою, міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті.
Загалом на Львівщині вже – 85 038 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 704 нових хворих.
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Вероніка Рой