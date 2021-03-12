Лікарні Львівщини на понад 50% заповнені хворими на COVID

Станом на ранок п’ятниці, 12 березня, стаціонари Львівщини на понад 50% заповнені хворими на коронавірусу інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували 199 осіб. Також ще 1775 людей скерували на самоізоляцію.

Станом на сьогодні у стаціонарах Львівщини перебуває 2030 осіб з коронавірусом. За даними ЛОДА, лікарні на 51,46% заповнені хворими на COVID. З них реанімації – 171 людина, ще 43 осіб на апаратах ШВЛ.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

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у Львівській обласній інфекційній лікарні – 231,

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 224,

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 211,

у Центрі легеневого здоров’я – 181,

у 8 міській лікарні Львова – 134,

у Стрийській міській лікарні – 127,

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 123,

у Стебницькій міській лікарні – 114 ,

у 1 міській лікарні Львова – 86,

у 5 міській лікарні Львова – 79,

у Рудківській лікарні – 77,

у Жидачівській центральній районній лікарні – 65,

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 61,

у Самбірській центральній районній лікарні – 49,

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 47,

у Кам’янка Бузькій центральній районній лікарні – 44,

у Львівській обласній клінічній лікарні – 39,

у Сокальській центральній районній лікарні – 29,

у Жовківській центральній районній лікарні – 24,

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 22,

у 1-му пологовому будинку – 21,

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця» – 21,

у Буській центральній районній лікарні – 21,

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 0.

Нагадаємо, нещодавно у Львові повідомили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.

Зауважимо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона. Своєю чергою, міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті.

Загалом на Львівщині вже – 85 038 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 704 нових хворих.

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