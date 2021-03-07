У яких лікарнях Львівщини найбільше хворих на covid

Впродовж минулої доби, 6 березня, у Львівській області зафіксували 601 новий випадок коронавірусу, ще 122 людей госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
У реанімації зараз перебуває 145 людей, з них на апаратах ШВЛ – 39.
У стаціонарах перебувають 1834 хворих, з них:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 215,
- у Центрі легеневого здоров’я – 183,
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 170,
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 27,
- в обласній клінічній лікарні – 41,
- у Лікарні швидкої допомоги Львова – 185,
- у 1 міській клінічній лікарні – 78,
- у 5 міській клінічній лікарні – 90,
- у 8 міській клінічній лікарні – 112,
- у 1-му пологовому будинку – 13,
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 18,
- у Стрийській міській лікарні – 109,
- у Стебницькій міській лікарні – 116,
- у Рудківській лікарні – 66,
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 109,
- у Кам’янка-Бузькій центральній районні лікарні – 33,
- у Сокальській центральній районні лікарні– 30,
- у Жовківській центральній районні лікарні– 21,
- у Жидачівській центральній районні лікарні– 54,
- у Самбірській центральній районні лікарні– 48,
- у Буській центральній районні лікарні– 18,
- у Пустомитівській центральній районні лікарні– 62,
- у Перемишлянській центральній районні лікарні– 36.
Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.
Зазначимо, що напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.
Також з вівторка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.
Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.
Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.
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Ольга Денисяка