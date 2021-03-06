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Школи Львова не переходитимуть на дистанційне навчання

Ольга Денисяка

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Попри те, що з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання, школи Львова продовжують працювати у звичайному режимі. Про це повідомила очільниця управління освіти Львова Зоряна Довганик у Facebook, передає Львівський портал.

«Заклади освіти Львова наступного тижня працюватимуть у звичайному режимі з дотриманням карантинних вимог. Будьте здорові та бережіть себе», – написала Зоряна Довганик .

Зазначимо, що вчора, 5 березня, на Львівщині усім закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня рекомендували перейти на віддалений режим навчання.

Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули здобувачам загальної середньої освіти.

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Нагадаємо, напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були у кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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