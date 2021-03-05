ОСТАННІ НОВИНИ

МОЗ назвало протипоказання для вакцинації від Covid-19

Юлія Осим

|

Незначне підвищення температури чи легка застуда не є протипоказанням для вакцинації від коронавірусу, зазначив головний санлікар України Віктор Ляшко. Вакцинуватися у такому разі можна після консультації з лікарем. Натомість є кілька протипоказань для щеплення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Зокрема, основними протипоказаннями для здійснення вакцинації є підвищена чутливість до діючої речовини, супутні захворювання, що супроводжуються значним підвищенням температури (лихоманкою), тромбоцитопенія та порушення згортання крові або ж ослаблений імунітет. Кожен з цих випадків потребує додаткової консультації з лікарем.

«Вакцинація – це шанс повернути нам нормальне життя. Як ми бачимо зараз, хвороба просто так не відступає. Протягом року пандемії нам вдалося тримати ситуацію під контролем завдяки медикам. Вони захищають нас. Ми ж найперше вакцинуємо та захищаємо їх», – наголосив Віктор Ляшко.

Станом на сьогодні в Україні вже 12 481 особа вакцинова від коронавірусу. Минулої доби щеплення зробили 2 913 українцям.

Реклама партнерів

Нагадаємо, що кількість мобільних бригад та пунктів щеплення в Україні збільшують каскадним методом.

В Україні триває перший етап вакцинації, під час якого насамперед щеплюють медиків та бійців ЗСУ.

Також очільник МОЗ Макисм Степанов вніс зміни до Дорожньої карти вакцинації, згідно з якими дозволено використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів задля популяризації імунізації проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі в області провакциновано 340 медиків. Ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

В уряді очікують, що вакцинуватися від коронавірусу погодяться 70% українців.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...