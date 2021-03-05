МОЗ назвало протипоказання для вакцинації від Covid-19

Незначне підвищення температури чи легка застуда не є протипоказанням для вакцинації від коронавірусу, зазначив головний санлікар України Віктор Ляшко. Вакцинуватися у такому разі можна після консультації з лікарем. Натомість є кілька протипоказань для щеплення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Зокрема, основними протипоказаннями для здійснення вакцинації є підвищена чутливість до діючої речовини, супутні захворювання, що супроводжуються значним підвищенням температури (лихоманкою), тромбоцитопенія та порушення згортання крові або ж ослаблений імунітет. Кожен з цих випадків потребує додаткової консультації з лікарем.

«Вакцинація – це шанс повернути нам нормальне життя. Як ми бачимо зараз, хвороба просто так не відступає. Протягом року пандемії нам вдалося тримати ситуацію під контролем завдяки медикам. Вони захищають нас. Ми ж найперше вакцинуємо та захищаємо їх», – наголосив Віктор Ляшко.

Станом на сьогодні в Україні вже 12 481 особа вакцинова від коронавірусу. Минулої доби щеплення зробили 2 913 українцям.

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Нагадаємо, що кількість мобільних бригад та пунктів щеплення в Україні збільшують каскадним методом.

В Україні триває перший етап вакцинації, під час якого насамперед щеплюють медиків та бійців ЗСУ.

Також очільник МОЗ Макисм Степанов вніс зміни до Дорожньої карти вакцинації, згідно з якими дозволено використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів задля популяризації імунізації проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі в області провакциновано 340 медиків. Ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

В уряді очікують, що вакцинуватися від коронавірусу погодяться 70% українців.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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