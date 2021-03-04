У Львові від COVID вакцинували 340 медиків

У Львові від коронавірусної інфекції вже вакцинували 340 медичних працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Наразі медиків, які лікують хворих на коронавірус, вакцинує лише одна мобільна бригада 2-ї міської поліклініки.

Так, перше щеплення отримали:

50 медиків Львівської обласної інфекційної лікарні;

70 медиків 8-ї міської клінічної лікарні;

80 медиків регіонального центру легеневого здоров’я;

140 медиків міської клінічної лікарні швидкої допомоги й обласного центру екстреної медичної допомоги.

Сьогодні мобільна бригада продовжує вакцинувати медиків у лікарні швидкої допомоги. Усі, хто отримали щеплення, почуваються добре й не мають жодних незвичних реакцій на вакцину.

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Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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