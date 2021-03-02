За добу на Львівщині від covid померло 14 людей

Впродовж минулої доби, 1 березня, на Львівщині Covid-19 підтвердили у 349 осіб. За весь час пандемії захворіло 79 582 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Минулої доби лабораторні центри провели 1 564 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 349. Від ускладнень, спричинених COVID-19, за останню добу померли 14 людей. Загалом від початку пандемії на Львівщині померли 2 293 людини. Побороти недугу зуміли 69 673 пацієнтів (+287 за вчора).

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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25 лютого Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для щеплень від COVID-19. Того ж дня в області й розпочали вакцинацію. За кілька днів в області зробили 130 щеплень медикам, ніхто із них наразі не скаржився на погіршення самопочуття.

На першому етапі в області планують вакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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