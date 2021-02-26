Територію Голосківського кладовища збільшать на 32,5 га

Територію Голосківського кладовища, яке є найбільшим цвинтарем у Львові, де офіційно дозволені поховання, збільшать на 32,5 га. Відповідне рішення 25 лютого ухвалила сесія Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, депутати затвердили ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в урочищі «Голоско».

Йдеться про дві земельні ділянки площею 2 га та 30,5 га, завдяки яким розширять територію Голосківського кладовища.

Як розповів Львівському порталу в.о. директора департаменту містобудування Сергій Коровайник, вищезгадана ділянка площею 2 га технічно підходить під спорудження крематорію, проте без остаточного рішення сесії нічого на ній будувати не будуть. Наразі ця земля просто буде приєднана до Голосківського цвинтаря.

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Своїм рішенням мерія доручила ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» здійснити реєстрацію двох нових ділянок. Після цього площа Голосківського кладовища з майже 75 га зросте до 107,5 га.

Зазначимо, Голосківський цвинтар є одним із трьох у Львові, де зараз дозволені поховання. Ще в 2019 році депутати наголошували на тому, що тут місця вистачить лише на кілька років. Тому міського голову Андрія Садового закликали знайти землю під нове кладовище або під розширення Голосківського, а також збудувати крематорій.

Загалом у Львові є 12 кладовищ, втім лише на трьох дозволені поховання: на Голосківському, Сихівському та на цвинтарі в Рясному. На двох останніх вже закінчується місце для поховань. За даними мерії, щодня у Львові в середньому проводять 23-25 поховань.

Нагадаємо, більше ніж половина львів’ян хоче крематорій у місті Кремація померлих є суттєво дешевшою, ніж традиційне поховання. Детальніше про ідею спалювання померлих у Львові та думки фахівців із цього приводу читайте тут.

Ідею спорудження крематорію підтримала й церква, але за умови, що прах потім все одно віддаватимуть землі.

Для роботи крематорію Львів планував придбати дві багаторівневі печі у лізинг (кредит у майновій формі). Але зробити це депутати торік не дозволили, оскільки самі печі мали обійтися у 54 млн грн, а за три роки лізингу із міського бюджету треба було б заплатити ще майже 31 млн грн.

Додамо, що кращий проєкт міського крематорію мають визначити на всеукраїнському конкурсі.

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