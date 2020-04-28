У Львові відтермінували закупівлю печей для крематорію

Депутати Львівської міської ради сьогодні, 28 квітня, під час позачергового засідання сесії не змогли дати старт процесу придбання двох печей для крематорію. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутати розглядали ухвалу, якою мали надати дозвіл ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» на придбання кремаційних печей на умовах фінансового лізингу.

Це означає, що підприємство могло б почати підготовку до закупівлі двох сучасних багаторівневих кремаційних печей для крематорію на Голосківсківському цвинтарі. В ухвалі вказано, що печі обов’язково повинні мати систему очищення газів та автоматичну систему управління.

На придбання двох кремаційний печей попередньо планували передбачити 54 млн грн. Отримати їх Львів мав би через пів року із моменту укладення договору. Термін, протягом якого Львівська міська рада мала б виплатити лізинг, – три роки. Відстокова ставка за користування лізингом – не більше 19% річних у гривнях.

Втім депутатів не влаштовували такі умови лізингу. За словами Сергія Іваха, за три роки Львову доведеться заплатити понад 30,7 млн грн відсоткової ставки лізингу. Також обранці наголошували, що під крематорій досі немає виділеної земельної ділянки, а деякі депутати взагалі засумнівались у тому, чи справді Церква підтримує таке будівництво.

«Це є перша стратегічна ухвала, яка каже, що ми хочемо закупити печі. Далі буде йти мова про погодження умов договору, без вашого погодження ми нічого робити не будемо. І тільки після такого узгодження може бути укладена угода. Можливостей поховання у Львові вистачить лише на рік, я говорю цілком серйозно. Чи треба час на будівництво крематорію? Треба. Чи треба часу на проєктування? Треба. Треба час і на закупівлю обладнання. Але якщо зараз цю стратегічну ухвалу ми приймаємо, то економимо час, бо зможемо швидше все владнати. А рік мине дуже швидко, тому я хочу вас переконати, щоб ми сьогодні прийняли правильне рішення і нарешті розпочали цей процес», – звернулася до депутатів заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, яка також очолює робочу групу щодо будівництва крематорію.

Заклики посадовиці не переконали депутатів і вони вирішили перенести розгляд цього питання на потім.

Зазначимо, єдиним цвинтарем у Львові, де зараз дозволені поховання, є Голосківське кладовище. Втім його ресурсів вистачить лише до 2022 року. Тому ще торік депутати наголошували на тому, що місту під новий цвинтар потрібно знайти близько 180 га землі і збудувати крематорій.

Своєю чергою мер Андрій Садовий погодився, що у Львові є брак землі для кладовищ і заявив, що місто готове купувати ділянки в усіх, хто готовий їх продавати.

Крематорій у Львові збираються збудувати відразу біля Голосківського цвинтаря. Для цього у мерії збираються виділити 2 га землі. Процедури з земельним питанням ще тривають, втім виділити ділянку у Ратуші планували вже у травні. Після цього потрібно виготовити проєкт майбутнього крематорію, на що у бюджеті-2020 заклали 1 млн грн.

Також нещодавно міськрада Львова вирішила оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проєкт крематорію.

Додамо, що питання необхідності крематорію у місті піднімали самі львів’яни – влітку минулого року вони реєстрували відповідну петицію. Але для того, аби підтримати ідею такого будівництва, депутатам Львівської міськради забракло голосів.

Згідно з останнім соцопитуванням, більше ніж половина мешканців хоче крематорій у Львові. Кремація померлих є суттєво дешевшою, ніж традиційне поховання. Детальніше про ідею спалювання померлих у Львові та думки фахівців із цього приводу читайте тут.

Нагадаємо, місця для традиційних поховань у Львові щодня меншає, тому це питання постало особливо гостро у час пандемії коронавірусу. Львівський портал дослідив закордонний досвід поховання померлих від цієї інфекції у матеріалі «Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна».