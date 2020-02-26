Під будівництво крематорію на Голосківському цвинтарі хочуть виділити 2 гектари землі

У вівторок, 25 лютого, комісія з інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики при Львівській міській раді погодила будівництво крематорію на території Голосківського кладовища у місті, передає Львівський портал.

Зокрема тепер планують провести Всеукраїнський конкурс, під час якого оберуть найкращий проєкт.

«Буде Всеукраїнський конкурс. Десь на жовтень-листопад, можливо, буде укладання договору проєктних робіт на будівництво цього крематорію», – зазначили під час комісії.

Під будівництво крематорію мають намір виділити 2 гектари на території Голосківського цвинтаря.

На території Львова нині є 12 цвинтарів. Із них лише три діючі — це Голосківське і Сихівське, а також кладовище в Рясному. На Янівському цвинтарі можна лише підхоронювати померлих до рідних. Крім цього, ліміт земельних ділянок цих цвинтарів вичерпується. На сьогодні у Львові найбільшим є Голосківський цвинтар, де зараз ховають найбільше людей.

Зазначимо, понад 50% львів’ян не проти будівництва крематорію у Львові.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав, чи готовий Львів до будівництва крематорію та скільки для містян це може коштувати. Детальніше про це читайте тут.

До слова, 19 вересня 2019 року під час сесії Львівської міської ради депутати не підтримали петицію львів’ян, які просять збудувати крематорій.

Петицію із проханням відкрити у Львові крематорій ще у червні зареєстрував Андрій Ходань. Він наголошував, що кладовища у місті переповнені, але заразом із цим на них процвітає тіньових бізнес із продажу місць для поховань.