Смерть 25-річного онкохворого пацієнта: родичі вимагають справедливого розслідування

Родичі 25-річного мешканця селища Оброшино, що під Львовом, Олега Кулиняка домагаються справедливого розслідування причин його смерті. Чоловік лікувався від онкології та перебував у відділенні 5-тої міській лікарні Львова, яке закрили на карантин, а пацієнта, контактного із COVID-хворим, відправили додому. Родичі вважають, що саме халатність медиків призвела до смерті чоловіка. Про це у коментарі Львівському порталу розповіла дружина Олега Наталія Мозіль.

У жовтні 2020 року Олег Кулиняк лікувався у гематологічному відділенні 5-ї міської лікарні Львова із гострим лейкозом. Під час проходження лікування він підхопив коронавірус. Відділення, де лікувався чоловіка, закрили через спалах COVID, а Олега відправили на домашнє лікування. Вдома стан чоловіка погіршився та згодом він помер.

Наталія Мозіль заявляє, що лікуюча лікарка не взяла до уваги те, що у чоловіка були нестабільні показники крові та його стан потребував нагляду медиків. Жінка переконана, що чоловіка необхідно було перевести в іншу лікарню.

«Лікарі не взяли до уваги те, що він був контактним з коронавірусним хворим. Йому прокапали дуже важку хімію, а через півгодини виписали додому. У нього падали тромбоцити. Такий вид онкології потребує нагляду лікарів, але це не було прийнято до уваги. Коли я запитала, чому ви виписали чоловіка в такому стані? Лікарка сказала, що в Європі капають хімію і навіть не кладуть у стаціонар. Так, можливо, якщо в когось онкологія іншого виду, але зовсім не така, що була у мого чоловіка. Така онкологія потребує госпіталізацію та нагляд лікарів. Нам не надали жодних рекомендацій, що робити, як діяти далі», – каже жінка.

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На фото – Олег Кулиняк з дружиною та доньками

Торік наприкінці жовтня через неналежне виконання обов’язків лікарями прокуратура Львівщини розпочала кримінальне провадження. У ході провадження мали провести засідання клініко-експертної комісії. Наталія Мозіль зазначає, що на його проведення довелося чекати чотири місяці.

«Зараз йде розслідування. Але ця лікарська комісія лягає в основу кримінального провадження. Без висновку лікарської комісії ні слідчий, ні прокуратура не може нічого зробити. Правоохоронці з нами нормально співпрацюють. Лікарська комісія, згідно із положенням, мала провести засідання через 30 днів з того моменту, як слідчий подав звернення. Звернення було ще 5 листопада 2020 року, а комісія засідала аж 16 лютого», – зазначає вона.

Лікарка, яку підозрюють у недбальстві, на засідання комісії не з’явилася. Проте саме засідання таки провели. На думку Наталії Мозіль, результат комісії був відомий наперед, а засідання просто саботували. Крім цього, за словами жінки, комісія виступила на захист медика, що лікувала чоловіка.

«Наталія Горон, яка лікувала мого чоловіка, на засідання не з’явилась, про те це не стало перешкодою для його проведення.Під час засідання ніяких питань слухати не хотіли, відповідей практично не звучало. Голова комісії Ірина Шурпяк захищала Наталію Горон, на її захист виступили й деякі інші члени комісії. Під час ознайомлення зі справою Олега неодноразово звучала фраза, що «все зроблено добре», тому з перших хвилин було зрозуміло результат засідання. Голова комісії заявила те, що мій чоловік був при виписці зразу після хіміотерапії в свідомості, а, отже, його можна було виписати. Можливо, якщо він був би без свідомості, вони б задумались над тим, щоб перевести його в іншу лікарню. Мій аргумент, що він 9 днів лежав з ковідним хворим, а, отже, потребував нагляду лікарів – теж не прийняли до уваги. Рівень низьких тромбоцитів для комісії – це нормально і зовсім не небезпечно. На питання, як я мала контролювати показники крові вдома, мені не відповіли», – зазначає Наталія Мозіль.

Заступниця керівника департаменту охорони здоров’я та голова клініко-експертної комісії Ірина Шурпяк повідомила Львівському порталу, що висновок засідання клініко-експертної комісії має бути готовий вже цього тижня.

«Результати клініко-експертної комісії зараз є на підписанні в групі експертів. Вже відбулося обговорення, заслухані були сторони: представники пацієнта, представники лікуючої установи. Зараз ми маємо висновок, який доопрацьовується, та перебуває на підписанні. Тому що це не є одноосібне рішення, а його приймає експертна група. Впродовж двох-трьох днів всі члени ознайомляться, дадуть коментарі і за згодою відбудеться підписання даного висновку», – поінформувала посадовиця.

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