Де на Львівщині виявили нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 21 лютого, коронавірус виявили у 279 мешканців Львівської області. Найбільше нових хворих – у Львівському та Дрогобицькому районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Від початку пандемії на Львівщині захворіло 76 433 людей, із них 67 654 осіб вже одужало, а 2 228 — померло.

Минулої доби хворих виявили:

Львівський район – 197: Брюховичі – 1, Винники – 9, Львів – 155, Рудне – 1, Бібрка – 3, Великі Глібовичі – 1, Малі Ланки – 1, Лани – 1, Малечковичі – 1, Наварія – 2, Пустомити – 16, Семенівка – 3, Щирець – 3.

Брюховичі – 1, Винники – 9, Львів – 155, Рудне – 1, Бібрка – 3, Великі Глібовичі – 1, Малі Ланки – 1, Лани – 1, Малечковичі – 1, Наварія – 2, Пустомити – 16, Семенівка – 3, Щирець – 3. Самбірський район – 3: Самбір – 2, Вербівка – 1.

Самбір – 2, Вербівка – 1. Дрогобицький район – 72: Борислав – 20, Східниця – 2, Болехівці – 1, Довге – 1, Залокоть – 1, Летня – 1, Лішня – 2, Меденичі – 1, Нагуєвичі – 1, Опори – 1, Підбуж – 1, Попелі – 1, Почаєвичі– 2, Раневичі – 3, Рихтичі – 7, Ріпчиці – 1, Унятичі – 1, Уріж – 1, Дрогобич – 23, Трускавець – 1.

Борислав – 20, Східниця – 2, Болехівці – 1, Довге – 1, Залокоть – 1, Летня – 1, Лішня – 2, Меденичі – 1, Нагуєвичі – 1, Опори – 1, Підбуж – 1, Попелі – 1, Почаєвичі– 2, Раневичі – 3, Рихтичі – 7, Ріпчиці – 1, Унятичі – 1, Уріж – 1, Дрогобич – 23, Трускавець – 1. Стрийський – 6: Моршин – 1, Стрий – 1, Бережниця – 1, Верчани – 2, Миртюки – 1,

Моршин – 1, Стрий – 1, Бережниця – 1, Верчани – 2, Миртюки – 1, Золочівський район – 1: Броди – 1.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

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Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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