На Львівщині виявили ще 243 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 21 лютого, у Львівській області 76154 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Лише за останню добу на Львівщині виявили 243 нові випадки, померло ще п’ять людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Від початку пандемії на Львівщині захворіло 76154 людей, із них 67620 осіб вже одужало, а 2228 померло.

У медзакладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 279 осіб, в реанімаційному відділенні – 20 осіб, на апаратах ШВЛ — 5 осіб.

Реклама партнерів

За останню добу на Львівщині проведені 297 ПЛР досліджень. У 243 людей підтверджено коронавірус. 96 з них – жителі Львова. До лікарні поступило 18 осіб, а виписано лише 1 особу.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 26 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 4 1 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 135 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 60 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 1 пацієнт, у пологовому — 16 пацієнтів.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.