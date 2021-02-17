Covid на Львівщині: 183 нових хворих, 151 людина одужала

Станом на ранок середи, 17 лютого, коронавірус підтвердили у 74 769 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 183 нових хворих, тоді як одужала 151 людина. Ще троє осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, станом на 17 лютого коронавірус на Львівщині підхопили вже 74 769 людей.

Протягом вівторка, 16 лютого, лабораторні центри провели 972 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 183, тобто майже 19% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 93 осіб – це львів’яни.

У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2207 людей (+3 за останню добу). Побороти недугу зуміли 66 523 пацієнти (+151 за минулу добу).

Зазначимо, медики кажуть, що кількість хворих на коронавірус у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуацію з COVID.

Ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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