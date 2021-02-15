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На навчання у львівські садки повернулись лише 45% дітей

Наталя Дуляба

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Після призупинення навчання через сильні снігопади в понеділок, 15 лютого, всі навчальні заклади відновили свою роботу. Якщо у школи повернулись 75% учнів, то у дитсадки – менше половини дітей. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Від сьогодні свою роботу відновили школи та садочки. Відвідуваність шкіл становить близько 75%, садочків – 45%. 10 шкіл працюють у дистанційному режимі, коли на дистанційне навчання переведений мінімум один клас. Але ми очікуємо, що завтра відвідуваність буде ще більшою. Навчання триває повноцінно, території навчальних шкіл розчищені від снігу», – розповів Андрій Москаленко.

Нагадаємо, весь минулий тиждень Львівщину замітало снігом. Львову снігопад приніс транспортний колапс. Комунальні служби працювали у посиленому режимі, до розчищення міста залучали чиновників Львівської міськради, військових, освітян, підприємців. Розгортати купи снігу неодноразово виходили й небайдужі львів’яни. Загалом за час негоди на території області випало близько 90 см снігу.

Через снігові заметілі із п’ятниці, 12 лютого, школи Львова перевели на онлай-навчання, також роботодавців закликали перейти на дистанційну роботу. Загалом п’ятницю у місті оголосили вихідним днем.

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