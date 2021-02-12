На Львівщині випало до 90 см снігу

На Львівщині тривають сильні снігопади. В області вже випало до 90 см снігу. Про це інформує Укравтодор.

У повідомленні йдеться, що сніговий циклон охопив більшу територію країни. Складні погодні умови характеризуються випаданням снігу, заметами і дощем при мінусовій температурі повітря.

«Близько 6 ранку опади посилились. Від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях (15-20см)», – йдеться у повідомленні.

У Львівській області з 03.20 год. 12 лютого введено обмежено рух для великовагового транспорту на таких автомобільних дорогах державного значення:

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М-06 Київ – Чоп, км 500 – км 567

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 59 – км 113.

За прогнозами синоптиків, негода на Львівщині протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

Додамо, на Львівщині протягом 11 лютого надзвичайникам довелося звільняти зі снігових заметів понад 40 транспортних засобів. Серед них – карети швидкої медичної допомоги, автобуси та вантажівки.

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