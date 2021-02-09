87% місячної норми снігу. У Львові до прибирання залучають військових та освітян

За останні дві доби у Львові випало 87% місячної норми опадів. Вдень до прибирання міста від снігу задіяно 141 одиниця техніки та 1653 двірники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, комунальні служби працюють у посиленому режимі.

«Ми продовжуємо прибирати місто. За останні 48 годин, за інформацією Гідрометцентру, випало 87% від місячної норми опадів… Вночі для прибирання міста було задіяно 134 одиниці техніки. За ніч ми використали 366 м3 піскосуміші. Також посипали хідники і площі сіллю, і використали 53 тонни солі і реагентів.

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Зранку для прибирання міста залучили 1653 двірники. Вони працюють до 12.00 год. Потім у них обід, перепочинок, і після обіду роботи продовжуються.

Продовжуємо працювати у посиленому режимі. Задіяно 141 одиницю техніки – прибираємо хідники, прибардюрну частину, громадські простори, територію біля будинків. Техніка працює цілодобово, лише о 08.00 год ранку і о 20.00 год є перезмінка водіїв», – повідомила Ірина Маруняк.

Оскільки комунальні служби не справляються із розчищенням снігу доводиться залучати додаткову техніку та навіть військових та освітян.

«Зараз для прибирання ми залучаємо ще й додаткову техніку. Сьогодні додатково маємо 29 одиниць техніки і 284 особи – це працівники військових частин, вищих навчальних закладів, підприємці. Тому хочу подякувати підприємцям, будівельним компаніям, керівникам ринків, начальним закладам та всім іншим установам, які нам надають свою техніку для прибирання і людський ресурс. Дякую також працівникам житлово-комунальної сфери за якісну і самовіддану працю», – розповіла Ірина Маруняк.

Щодо засніженості вулиць зранку, то за словами посадовиці, вчора з 21.30 год на вулицях міста працювала прибиральна техніка, однак о 01.30 год почав падати сильний сніг, тому все засипало і довелося знову розчищати ті ж самі вулиці.

«Зараз важкі погодні умови. Тому у міській раді створено штаб, який моніторить ситуацію щодо прибирання міста», — додала Ірина Маруняк.

Нагадаємо, ранок 8 лютого у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Проте у Львівській міській раді заявили, що проблем із рухом громадського транспорту та автомобілів у Львові не було. Дороги були проїзні, а заторів та аварій не було.

Львівських посадовців покарають за нерозчищені дороги.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради.

Додамо, водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок, а мешканців області – дотримуватись правил безпеки.

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