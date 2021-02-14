ОСТАННІ НОВИНИ

15 лютого львівські школярі повертаються за парти

Вероніка Рой

|

З понеділка, 15 лютого, усі школи та садочки Львова працюватимуть у звичному режимі з дотриманням усіх протиепідемічних правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Управління освіти Львова рекомендувало усім закладах із розумінням ставитись до можливих запізнень учнів та педагогів. Протягом вихідних до усіх шкіл та садочків будуть прочищати доїзди, також комунальні служби проводять роботи зі збиття буруль та нависань снігу із дахів навчальних закладів.

«Завтра школи та садки міста працюватимуть у звичайному режимі з дотриманням усіх протиепідемічних правил та норм. Комунальні служби цілодобово прибирають місто, чистять дороги, громадський транспорт курсує відповідно до графіку. Радимо розраховувати додатковий час на дорогу і добиратись до школи вчасно. Також просимо із розумінням ставитись до можливих запізнень учнів та педагогів», – повідомили в управлінні освіти ЛМР.

Реклама партнерів

Нагадаємо, через погіршення погоди 12 лютого школам та дитсадкам Львова рекомендували призупинити навчання та зробити чергові групи, щоб батьки, які не мають з ким залишити дитину, могли привести її у навчальний заклад. 12 лютого близько 7% дітей відвідали школи, і близько 17% відвідали садочки.

Зазначимо, що школам області також рекомендували перейти 12 лютого на дистанційний формат навчання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: управління освіти ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...