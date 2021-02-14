15 лютого львівські школярі повертаються за парти

З понеділка, 15 лютого, усі школи та садочки Львова працюватимуть у звичному режимі з дотриманням усіх протиепідемічних правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Управління освіти Львова рекомендувало усім закладах із розумінням ставитись до можливих запізнень учнів та педагогів. Протягом вихідних до усіх шкіл та садочків будуть прочищати доїзди, також комунальні служби проводять роботи зі збиття буруль та нависань снігу із дахів навчальних закладів.

«Завтра школи та садки міста працюватимуть у звичайному режимі з дотриманням усіх протиепідемічних правил та норм. Комунальні служби цілодобово прибирають місто, чистять дороги, громадський транспорт курсує відповідно до графіку. Радимо розраховувати додатковий час на дорогу і добиратись до школи вчасно. Також просимо із розумінням ставитись до можливих запізнень учнів та педагогів», – повідомили в управлінні освіти ЛМР.

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Нагадаємо, через погіршення погоди 12 лютого школам та дитсадкам Львова рекомендували призупинити навчання та зробити чергові групи, щоб батьки, які не мають з ким залишити дитину, могли привести її у навчальний заклад. 12 лютого близько 7% дітей відвідали школи, і близько 17% відвідали садочки.

Зазначимо, що школам області також рекомендували перейти 12 лютого на дистанційний формат навчання.

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Фото: управління освіти ЛМР