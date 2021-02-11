Сніговий колапс на Львівщині. Оперативна інфорація

На ранок четверга, 11 лютого, у Львові через значні опади снігу повторився транспортний колапс. За минулу ніч випало ще близько 20 см снігу і хуртовина не припиняється. Львів заполонили суцільні затори, деякі водії потрапили у снігові пастки, а пішоходи місять ногами купи нерозчищеного снігу. Про це львів’яни повідомляють у соцмережах та каналі Варта1.

Вночі на Кільцевій дорозі Львова, з траси злетіла фура. ДТП сталось в районі ЖК “Мала Швейцарія”.

Вранці вулиця Тролейбусна у Львові з ночі ще не бачила снігоприбиральної техніки.

О 8.00 на Сихівському мості зупинилися трамваї.

Велике скупчення фур зафіксовано біля Малехова. Вантажівки зупинилися в напрямку до Жовкви.

Ранкова дорога зі Львова до Івано-Франківська.

Трасу Львів − Тернопіль замітає снігом, але проїзд станом на 08.20 забезпечено.

Траса Львів − Броди вся у снігу. Проїзд ускладнений.

Зупинився рух на трасі Львів − Київ, поблизу села Малі Підліски.

У напрямку Стрия нещодавно розчистили дорогу. Проїзд забезпечено, але сніг не перестає падати.

Дорогу до ПП “Шегині” розчистили, але її швидко замітає снігом.

Біля Стрийського парку автомобіль зіткнувся із снігоприбиральною технікою.

Деякі водії застрягають на прибудинкових дорогах і просто залишають автівки.

На Княгині Ольги, 8 автомобілі у сніговому полоні вже третій день.

У сніговому полоні вулиця Творча.

З ночі у Рясному мешканці багатоповерхівок взялися за лопати.

На Кульпарківській, 95 під натиском снігу падає МАФ.

Близько 9.00 у Львові до прибирання снігу залучили нацгвардійців.

Як повідомили Львівському порталу у Львівській мерії, станом на ранок 11 лютого по місту працювало 135 одиниць снігоприбиральної техніки. Для посипання вулиць використано 489 м3 піскосуміші та 88 тонн реагентів і солі.

«Я з 6 год ранку об’їхала місто: дороги проїзні, транспорт їде, двірників є багато. Магістралі розчищені, є деякі ділянки, які потрібно доопрацювати, я сказала про це головам районів. Упродовж ночі працювало 135 одиниць техніки. Ми будемо працювати цілодобово. Техніка буде працювати і вдень, і вночі. Ми трішки змінимо формат роботи, і тепер удень техніка теж буде прибирати магістралі. Хочу подякувати мешканцям, тому що сьогодні ми бачимо на дорогах вже менше автівок. Дуже багато двірників, які прибирали зупинки, пішохідні переходи та просто прокопували рови у снігу, аби люди могли пройти. Транспорт виїхав, автобуси виїхали всі, була лише затримка трамваїв десь на 15 хв. на вул. Городоцькій, але оперативно все вирішили і зараз все нормально», – запевнила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Також за її словами у кожному районі Львова створюють аварійні бригади, аби унеможливити замерзання інженерних мереж, адже наближаються сильні морози.

«13 лютого має бути сильне похолодання, має бути 15−20 градусів морозу, тому можуть замерзнути мережі. Також, за прогнозами гідрометцентру, можуть бути сильні вітри, тому ми створили у кожному районі аварійні бригади для того, щоб розкрижовувати дерева, якщо вони впадуть. Також учора я спілкувалась з керівником обленерго, аби він також створив аварійні бригади на випадок, якщо будуть рватись електричні мережі, щоб не було перебоїв у водо- та теплопостачанні. Також ми залучаємо близько 30 одиниць додаткової техніки… Працюємо далі над вивезенням снігу та прибиранням. Тротуари почистили наскільки це можливо. Двірники працюють у дві лопати, тому що люди не встигають, вони дуже змучені і роблять це для того, щоб могли пройти мешканці. Будемо продовжувати інтенсивну роботу цілий день. І ми маємо їм подякувати за цю тяжку роботу», – повідомила Ірина Маруняк.

Як відомо, 10 лютого, під час засідання штабу з боротьби із наслідками негоди прийняли рішення тимчасово обмежити в’їзд великогабаритного транспорту, який заїжджає у Львів транзитом. Відтак, наразі дозволено лише в’їзд фур, що транспортують продукцію для потреб міста.

Нагадаємо, загалом за три доби, з 6 по 9 лютого, у Львові випало 106% місячної норми снігу. Через сильні снігопади місто опинилось у транспортному колапсі.

За прогнозами синоптиків, на Львівщину насувається нова потужна хуртовина та тріскучий мороз

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