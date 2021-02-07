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У стаціонарах Львівщини – 1 174 хворих на коронавірус

Юлія Осим

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За останню добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 60 мешканців Львівщини. Загалом на стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебуває 1 174 хворих на корона вірус. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За минулу добу 191 особу скерували на самоізоляцію. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрано у 251 особи. Підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 202 людини.

В реанімації перебувають 108 людей, з них на апаратах ШВЛ – 24.

Загалом в стаціонарах знаходиться 1 174 хворих, з них:

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  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 129
  • у Центрі легеневого здоров’я – 112
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 93
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 8
  • у ОКЛ – 28
  • у ЛШМД – 138
  • у 1 МКЛ – 46
  • у 5 МКЛ – 52
  • у 8 МКЛ – 5
  • у 1-му пологовому будинку – 4
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 17
  • у Стрийській міській лікарні – 88
  • у Стебницькій міській лікарні – 68
  • у Рудківській лікарні – 41
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 57
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 31
  • у Сокальській ЦРЛ – 18
  • у Жовківській ЦРЛ – 17
  • у Жидачівській ЦРЛ – 34
  • у Самбірській ЦРЛ – 49
  • у Буській ЦРЛ – 19
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 40
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 34

Нагадаємо, станом на ранок 7 лютого на Львівщині виявили 202 нових випадки інфікування корона вірусом. За весь час пандемії захворювання підтвердили у 72830 людей. Зокрема, померли – 2135 людей, одужали – 63767 людей.

Нагадаємо, на Львівщині побільшало важкохворих на коронавірус. Також медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Як писав Львівський портал, через новорічно-різдвяні свята мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

В Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Зауважимо, що Львівщина отримає вакцину в середині лютого після відповідного розподілу по регіонах. Очікується, що це буде мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech, пізніше буде поставка Moderna.

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