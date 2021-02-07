Серед мешканців Львівщини ще 202 підтверджені випадки Covid-19

Станом на ранок неділі, 7 лютого, на Львівщині коронавірус виявили у 72 830 осіб. За останню добу інфікування підтвердили у 202 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За попередню добу в області провели 415 досліджень на коронавірус, з них 202 виявилися позитивними.

Так, за увесь час COVID-19 вже підтверджено у 72 830 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2 135 людини (+2 за минулу добу). Натомість побороли недугу 63 767 особи (+69 за попередню добу).

Нагадаємо, на Львівщині побільшало важкохворих на коронавірус. Також медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

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Як писав Львівський портал, через новорічно-різдвяні свята мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

В Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Зауважимо, що Львівщина отримає вакцину в середині лютого після відповідного розподілу по регіонах. Очікується, що це буде мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech, пізніше буде поставка Moderna.

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