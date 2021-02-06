У світі кількість вакцинацій від Covid-19 перевищила кількість інфікувань, – ВООЗ

На сьогодні число тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, перевищило число тих, хто заразився захворюванням. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

З одного боку, це позитивний результат, отриманий за короткий проміжок часу. Та з іншої сторони, як пояснили в організації, більше ¾ зроблених вакцинацій проводяться тільки у 10 країнах, на які припадає майже 60% ВВП. Водночас 130 країн, в яких проживає 2,5 млрд людей, досі не вводять одну дозу.

«Деякі країни вже вакцинували значну частину свого населення, які мають нижчий ризик важких захворювань або смерті. Усі уряди зобов’язані захищати власний народ. Але як тільки країни з вакцинами вакцинують своїх медичних працівників та людей похилого віку, найкращий спосіб захистити решту свого власного населення – це спільне використання вакцин, щоб інші країни могли зробити те саме. Адже чим довше вакцинацію не отримують ті, хто найбільше ризикує, тим більше можливостей ми даємо вірусу мутувати та уникати вакцин. Іншими словами, якщо ми не придушимо вірус всюди, ми можемо опинитися на одному рівні», – відзначив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення. Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Реклама партнерів

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Разом з тим, поза чергою в Україні планують вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова.

Додамо, що на Львівщині вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. В області створили 14 мобільних бригад для проведення вакцинації та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

Разом з тим, низка країн ЄС готові поділитися з Україною вакциною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook