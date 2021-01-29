У ЛОДА розповіли, як готуються до вакцинації від COVID

У Львівській області вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. Зокрема, наразі працюють над організацією точок, де зберігатиметься вакцина. Про це 29 січня під час брифінгу повідомила заступник директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк, передає Львівський портал.

«Ми пропрацьовуємо сценарії поставки різних вакцин, які потребують різного температурного режиму зберігання. Зараз працюємо над організацією нових точок, де зберігатиметься вакцина. Також формуємо мобільні бригади, які виїжджатимуть по області. Крім цього ми маємо центр організації вакцинування проти COVID-19, який забезпечений відповідним персоналом та виконує розпорядження МОЗ по підготовці прийому вакцини», – пояснює посадовиця.

За її словами, у першу чергу вакцинуватимуть працівників медустанов.

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«Потреба кожної області формується за даними, які ми самостійно збираємо та подаємо у МОЗ. Наразі ми повинні чітко уточнити кількість медпрацівників, які будуть підлягати вакцинації. Це питання в області фактично є вирішеним», – додала Ірина Шурпяк.

Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Зауважимо, що нардепка від партії «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Україна мала можливість закупити індійську вакцину від COVID-19, у понад п’ять разів дешевшу, ніж вакцина від китайської компанії Sinovac Biotech. Крім цього вакцина, яку закупила Україна, поки що показує ефективність в 50%.

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