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Низка країн ЄС погодилися поділитися з Україною вакциною, – Стефанішина

Вероніка Рой

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Низка країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу.  Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю ТСН.ua.

 

«Дійсно, є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж в рамках цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує. Але я також хотіла б подякувати і великій кількості країн ЄС, які не маючи таких надлишків все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин. Мова йде про понад 13 країн ЄС. Це великий знак солідарності. Я впевнена, що ця спільна робота дала результат», – сказала Стефанішина.

Вона не не назвала «дуже дружньої» країни, а зазначила, що це конфіденційна інформація.

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«Це конфіденційна інформація. В першу чергу це буде контракт з компанією про перепродаж вакцин. З часом буде відомо більше деталей», – додала віцепрем’єрка.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення. Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Разом з тим, поза чергою в Україні планують вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова.

Додамо, що на Львівщині вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. В області створили 14 мобільних бригад для проведення вакцинації та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

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