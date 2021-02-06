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Де на Львівщині виявили найбільше хворих на Covid-19

Юлія Осим

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За попередню добу на у Львові та області виявили коронавірус у 286 осіб. Найбільше хворих – у Львівському районі. Найменше – на Яворівщині та Золочівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Зокрема, у розрізі населених пунктів така ситуація:

Золочівський – 8: Буськ – 1, Красне – 2,  Кути – 1, Олесько 1, Золочів – 2, Підлипці – 1.

Львівський – 156: Городок – 1, Дернів – 1, Добротвір – 1, Забужжя – 3, Кам’янка-Бузька – 2, Руданці – 1, Брюховичі – 5, Львів – 100,  Любешка – 2, Гуменець – 1, Зимна Вода – 3, Лани – 5, Лапаївка – 1, Містки – 1, Наварія – 1, Никонковичі – 2, Оброшине – 4, Пустомити – 7, Соколівка – 2, Солонка – 1, Сороки – 1, Чишки – 1, Щирець – 10.

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Самбірський – 23: Самбір – 4,  Берестяни – 1, Бірчиці – 1, Воютичі – 1, Гординя – 1, Дубляни – 1, Ковиничі – 1, Конюшки-Королівські – 1, Монастирець – 1, Новий Калинів – 1, Рогізно – 1, Рудки – 1, Зоротовичі – 1, Нижанковичі – 4, Стара Сіль – 1, Страшевичі – 1, Турка – 1.

Дрогобицький – 24: Довге – 1, Опори – 2,  Снятинка – 1, Станиля – 1, Дрогобич – 14, Дубляни – 2, Жовква – 1, Сопошин – 1, Шабельня – 1.

Стрийський – 45: Держів – 1, Дроговиж – 1, Миколаїв – 1, Розвадів – 1Новий Розділ – 6, Стрий – 12

Братківці – 1, Вівня – 5, Голобутів – 1, Добрівляни – 1, Добряни – 1, Довголука – 1, Загірне – 1, Комарів – 1, Лисовичі – 2, Миртюки – 3, Олексичі – 1, Підгірці – 4, П’ятничани – 1.

Червоноградський – 25: Сокаль – 4, Соснівка – 3, Червоноград – 18.

Яворівський – 5: Бірки – 1, Новояворівськ  -3, Шкло – 1.

Нагадаємо, за останню добу коронавірус діагностували у 286 мешканців Львівщини.

На Львівщині побільшало важкохворих на коронавірус. Також медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Як писав Львівський портал, через новорічно-різдвяні свята мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

В Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Зауважимо, що Львівщина отримає вакцину в середині лютого після відповідного розподілу по регіонах. Очікується, що це буде мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech, пізніше буде поставка Moderna.

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