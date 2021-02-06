За минулу добу коронавірус підтвердили у 286 мешканців Львівщини

Станом на ранок суботи,6 лютого, на Львівщині коронавірус виявили у 72 628 осіб. За останню добу інфікування підтвердили у 286 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За попередню добу в області провели 1 584 досліджень на коронавірус, з них 286 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 105 львів’ян.

За увесь час COVID-19 вже підтверджено у 72 628 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2 133 людини (+11 за минулу добу). Натомість побороли недугу 63 698 особи (+287 за попередню добу).

За оперативними даними, на сьогодні у закладах охорони здоров’я Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 273 особи. З них у 232 підтверджено корона вірусну інфекцію. В реанімації знаходяться 23 особи, на ШВЛ – 9 осіб.

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За останню добу у лікарні поступило 29 осіб, натомість 30 осіб виписано.

Так, у 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 51 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні – 46 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 126 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 45 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 3 пацієнти.

За весь час пандемії львівські лабораторні центри провели 323 545 досліджень на виявлення коронавірусу методом ПЛР. Зокрема, за вчора здійснено 1 584 тестування. Також за весь період проведено 99 176 тестувань методом ІФА, з них за останню добу – 367. Загалом отримано 20 196 позитивних результатів, з яких 114 – за попередню добу.

Нагадаємо, на Львівщині побільшало важкохворих на коронавірус. Також медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Як писав Львівський портал, через новорічно-різдвяні свята мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

В Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Зауважимо, що Львівщина отримає вакцину в середині лютого після відповідного розподілу по регіонах. Очікується, що це буде мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech, пізніше буде поставка Moderna.

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