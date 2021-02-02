У Новояворівській лікарні всі ліжка забезпечені киснем

Станом на 2 лютого у Новояворіській районній лікарні № 1 імені Юрія Липи є 180 ліжок для лікування хворих на коронавірус, усі вони забезпечені кисневими точками. Також у медзакладі є 24 кисневі концентратори. Про це 2 лютого під час брифінгу повідомив директор лікарні Григорій Мороз, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами очільника медзакладу, забезпечити лікарню киснем вдалось завдяки державній субвенції.

«Ми почали приймати «ковідних» хворих від червня. Спочатку кількість ліжок була меншою, ніж пацієнтів, яким потрібна була госпіталізація. Згодом у медзакладі збільшити кількість ліжок до 180 і завдяки державній субвенції кожне ліжко вдалось під’єднати до кисневої точки. Відтак наша лікарня на 100% забезпечена киснем. Також ми маємо 24 кисневі концентратори», – розповів Григорій Мороз.

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Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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