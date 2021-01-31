Де на Львівщині виявили нових хворих на коронавірус

За попередню добу на Львівщині коронавірус виявили 145 мешканців області. Найбільше нових хворих – у Львівському та Самбірському районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 221 дослідження на коронавірус, з них – 145 позитивні. За увесь час COVID-19 підтверджено у 71186 осіб.

Померло 2079 (+6 за добу) людей. Одужали від коронавірусної інфекції 60958 (+ 144 за добу) осіб.

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Зокрема, минулої доби нових хворих виявили у:

Львівський район – 81: Великий Любінь – 1, Городок – 1, Дубаневичі – 1, Зашковичі – 1, Керниця – 1, Мавковичі – 1, Родатичі – 1, Брюховичі – 1, Львів – 47, Бібрка – 4, Болотня – 1, Брюховичі – 1, Великі Глібовичі – 1, Осталовичі – 1, Перемишляни – 1, Свірж – 1, Жирівка – 3, Зимна Вода – 4, Лисиничі – 1, Оброшине – 1, Підбірці – 2, Скнилів – 2, Сокільники – 1, Старе Село – 2.

Дрогобицький район – 21: Борислав – 5, Дрогобич – 16.

Борислав – 5, Дрогобич – 16. Золочівський район – 10: Броди – 2, Золочів – 8.

Броди – 2, Золочів – 8. Стрийський район – 14: Отиневичі – 1, Ходорів – 2, Верхнячка – 1, Жупани – 1, Стрий – 3, Загірне – 1, Лисовичі – 3, Олексичі – 1, Фалиш – 1.

Отиневичі – 1, Ходорів – 2, Верхнячка – 1, Жупани – 1, Стрий – 3, Загірне – 1, Лисовичі – 3, Олексичі – 1, Фалиш – 1. Яворівський район – 1: Боратичі – 1.

Боратичі – 1. Червоноградський район – 17: Дмитрів – 1, Поториця – 3, Сокаль – 12, Гірник – 1.

Дмитрів – 1, Поториця – 3, Сокаль – 12, Гірник – 1. Самбірський район -1: Турка – 1.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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