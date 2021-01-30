У яких лікарнях Львівщини найбільше хворих на коронавірус

На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1221 людина. З них 113 – у реанімаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області коронавірус підтвердили у 356 осіб. Госпіталізували 110 осіб, скерували на самоізоляцію – 753 людей. 113 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях. 25 людей підключені до апаратів ШВЛ.

Знаходиться хворих в стаціонарах 1221, з них:

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у Львівській обласній інфекційній лікарні – 117,

у Центрі легеневого здоров’я – 112,

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 99,

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 9,

у Обласній клінічній лікарні – 28,

у лікарні швидкої допомоги Львова – 175,

у 1 міській клінічній лікарні – 51,

у 5 міській клінічній лікарні – 48,

у 8 міській клінічній лікарні – 47,

у 1-му пологовому будинку – 4,

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 18,

у Стрийській міській лікарні – 69,

у Стебницькій міській лікарні – 59,

у Рудківській лікарні – 47,

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 70,

у Кам’янка Бузькій центральній районній лікарні – 31,

у Сокальській центральній районній лікарні – 27,

у Жовківській центральній районній лікарні – 23,

у Жидачівській центральній районній лікарні – 30,

у Самбірській центральній районній лікарні – 44,

у Буській центральній районній лікарні – 26,

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 45,

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 42.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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