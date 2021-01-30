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Covid на Львівщині: кількість інфікованих сягнула 71 тисячі

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 30 січня на Львівщині підтверджено 71 041 випадок коронавірус. За минулу добу виявили 356 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За попередню добу в області провели 1104 дослідження на коронавірус, з них 356 виявилися позитивними.
За увесь час на Львівщині COVID-19 підтверджено у 71 041 особи.

Від ускладнень інфекції померло 2073 людей (+5 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 60 814 пацієнтам (+ 514 за попередню добу).

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Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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