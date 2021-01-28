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Коронавірус на Львівщині. Зафіксовано ще 454 випадки захворювання

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 28 січня, на Львівщині підтверджено 70245 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 454 нові випадки захворювання. Померло ще шість людей.

 

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, на Львівщині підтверджено 70245 випадків інфікування коронавірусом, з них 2059 — летальні (+6). За минулу добу лабораторні центри провели 1255 ПЛР-тестів. Відтак, 454 — позитивні, серед них львів`ян — 237. Залишку проб у холодильнику немає.

Побороти недугу зуміло 59448 пацієнтів. Із них 754 лидини – за останню добу.

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 48 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 55 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 185 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 60 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 5 пацієнток. Загалом в стаціонарах перебуває 355 осіб: 297 з них має Covid-19, 27 — у реанімації, 10 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 22 особи, виписано — 24.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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