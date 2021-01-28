Коронавірус на Львівщині. Зафіксовано ще 454 випадки захворювання

Станом на ранок четверга, 28 січня, на Львівщині підтверджено 70245 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 454 нові випадки захворювання. Померло ще шість людей.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, на Львівщині підтверджено 70245 випадків інфікування коронавірусом, з них 2059 — летальні (+6). За минулу добу лабораторні центри провели 1255 ПЛР-тестів. Відтак, 454 — позитивні, серед них львів`ян — 237. Залишку проб у холодильнику немає.

Побороти недугу зуміло 59448 пацієнтів. Із них 754 лидини – за останню добу.

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 48 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 55 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 185 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 60 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 5 пацієнток. Загалом в стаціонарах перебуває 355 осіб: 297 з них має Covid-19, 27 — у реанімації, 10 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 22 особи, виписано — 24.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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