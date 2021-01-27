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Covid на Львівщині: 221 новий хворий, 584 людини одужали

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 27 січня, коронавірус підтвердили у 69 791 мешканця Львівщини. За минулу добу виявили 221 нового хворого, тоді як одужали 584 людини. Ще десятеро осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Так, станом на 27 січня коронавірус на Львівщині підхопили вже 69 791 людина.

Протягом вівторка, 26 січня, лабораторні центри провели 1153 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 221, тобто % від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 105 осіб – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2053 людини (+10 за останню добу). Побороти недугу зуміли 58 694 пацієнти (+584 за минулу добу).

У стаціонарах Львова зараз лікуються 359 пацієнтів, 301 із яких мають підтверджений коронавірус. В реанімації – 29 осіб, до апаратів ШВЛ під’єнані 10 осіб. За останню добу в лікарні поступили 20 осіб, натомість виписали 25 пацієнтів.

Зараз у 8-ій міській клінічній лікарні є 47 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 54 пацієнти, в лікарні швидкої медичної допомоги – 187 пацієнтів, у 5-ій міській лікарні – 61 пацієнт, у 4-ій міській лікарні – 4 пацієнти, у 1-му пологовому будинку – 6 пацієнтів.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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