Де на Львівщині виявили нових хворих на коронавірус

За попередню добу на Львівщині коронавірус виявили 167 мешканців області. Найбільше нових хворих – у Львівському та Самбірському районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Станом на ранок вівторка, 26 січня, коронавірус підтвердили у 69 570 мешканців Львівщини. За минулу добу лабораторії зробили 881 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 167.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2043 людини (+11 за останню добу). Побороти недугу зуміли 58 110 пацієнтів (+225 за минулу добу).
Зокрема, минулої доби нових хворих виявили у:
Львівський район – 139
- Львів – 127
- Жовква – 1
- Звертів – 1
- Кліцько – 1
- Куликів – 1
- Лисиничі – 2
- Новий Яричів – 1
- Пасіки-Зубрицькі – 1
- Підбірці – 1
- Сокільники – 2
- Шоломинь – 1
Самбірський район – 16
- Бачина – 1
- Бережниця -1
- Велика Волосянка – 1
- Воля – 1
- Головецько – 2
- Добромиль – 2
- Задністряни – 1
- Страшевичі – 3
- Стрілки– 2
- Торгановичі – 1
- Турка – 1
Стрийський район – 1
- Стрий – 1
Червоноградський район – 1
- Червоноград – 1
Яворівський район – 10
- Берегове – 1
- Бунів – 1
- Гориславичі – 1
- Калинівка – 1
- Новояворівськ – 6
Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.
Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.
Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.
Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.
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Ольга Денисяка