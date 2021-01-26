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Де на Львівщині виявили нових хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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За попередню добу на Львівщині коронавірус виявили 167 мешканців області. Найбільше нових хворих – у Львівському та Самбірському районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Станом на ранок вівторка, 26 січня, коронавірус підтвердили у 69 570 мешканців Львівщини. За минулу добу лабораторії зробили 881 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 167.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2043 людини (+11 за останню добу). Побороти недугу зуміли 58 110 пацієнтів (+225 за минулу добу).

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Зокрема, минулої доби нових хворих виявили у:

Львівський район – 139

  • Львів – 127
  • Жовква – 1
  • Звертів – 1
  • Кліцько – 1
  • Куликів – 1
  • Лисиничі – 2
  • Новий Яричів – 1
  • Пасіки-Зубрицькі – 1
  • Підбірці – 1
  • Сокільники – 2
  • Шоломинь – 1

Самбірський район –  16

  • Бачина – 1
  • Бережниця -1
  • Велика Волосянка – 1
  • Воля – 1
  • Головецько – 2
  • Добромиль – 2
  • Задністряни – 1
  • Страшевичі – 3
  • Стрілки– 2
  • Торгановичі – 1
  • Турка – 1

Стрийський район – 1

  • Стрий – 1

Червоноградський район – 1

  • Червоноград – 1

Яворівський район – 10

  • Берегове – 1
  • Бунів – 1
  • Гориславичі – 1
  • Калинівка – 1
  • Новояворівськ – 6

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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