Де на Львівщині виявили нових хворих на коронавірус

За попередню добу на Львівщині коронавірус виявили 167 мешканців області. Найбільше нових хворих – у Львівському та Самбірському районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на ранок вівторка, 26 січня, коронавірус підтвердили у 69 570 мешканців Львівщини. За минулу добу лабораторії зробили 881 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 167.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2043 людини (+11 за останню добу). Побороти недугу зуміли 58 110 пацієнтів (+225 за минулу добу).

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Зокрема, минулої доби нових хворих виявили у:

Львівський район – 139

Львів – 127

Жовква – 1

Звертів – 1

Кліцько – 1

Куликів – 1

Лисиничі – 2

Новий Яричів – 1

Пасіки-Зубрицькі – 1

Підбірці – 1

Сокільники – 2

Шоломинь – 1

Самбірський район – 16

Бачина – 1

Бережниця -1

Велика Волосянка – 1

Воля – 1

Головецько – 2

Добромиль – 2

Задністряни – 1

Страшевичі – 3

Стрілки– 2

Торгановичі – 1

Турка – 1

Стрийський район – 1

Стрий – 1

Червоноградський район – 1

Червоноград – 1

Яворівський район – 10

Берегове – 1

Бунів – 1

Гориславичі – 1

Калинівка – 1

Новояворівськ – 6

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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