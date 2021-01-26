Covid на Львівщині: +167 випадків за добу

Станом на ранок вівторка, 26 січня, коронавірус підтвердили у 69 570 мешканців Львівщини. За минулу добу лабораторії зробили 881 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 167. Померлих немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 26 січня коронавірус на Львівщині підхопили вже 69 570 людей.

Протягом понеділка, 25 січня, лабораторні центри провели 881 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 570.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2043 людини (+11 за останню добу). Побороти недугу зуміли 58 110 пацієнтів (+225 за минулу добу).

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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