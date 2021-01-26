50% населення до кінця 2022-го: Шмигаль сказав, у якому порядку вакцинуватимуть українців

В Україні кампанія з вакцинації населення від Covid-19 має розпочатися в лютому. В уряді розробили так звану п’ятиетапну дорожню карту отримання вакцин окремими категоріями українців. Відтак, усі, хто належить до непріоритетних груп, отримають вакцину в останню чергу. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив 26 січня під час виступу в парламенті.

Найперше вакцину отримають люди з критичним ризиком інфікування. Це медпрацівники, які надають допомогу хворим на коронавірус, люди, які перебувають в будинках для пристарілих, військовослужбовці ООС на передовій. Загалом у рамках першого етапу планують вакцинувати 367 тис. осіб.

На другому етапі щеплення отримають ті, у кого надзвичайно високий ризик інфікування. Це соціальні працівники, люди старше 80 років, та інші медичні працівники. Планове охоплення – 2 540 000 людей.

Реклама партнерів

Вакцинація на третьому етапі проходитиме для осіб з високим ризиком інфікування. Також її отримають ті, хто виконує функції підтримки та безпеки життєдіяльності держави – працівники ДСНС, Нацполіції, СБУ, вчителі та інші категорії. Під час цього етапу планове охоплення становитиме 7,2 млн осіб.

Четвертий етап включає щеплення людям з підвищеним рівнем інфікування. Це населення віком 60-64 роки, дорослі із супутніми захворюваннями та інші категорії населеня.

За словами глави уряду, в останню чергу вакцинуватимуть бажаючих україців, які не входять до інших пріоритетних груп.

«Загальна мета дорожньої карти – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року. Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин і це відбудеться в ті строки, які були заплановані», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, попередньо заплановано, що в Україні вакцина з’явиться наприкінці першого або на початку другого кварталу 2021 року. 8 млн доз Україна безкоштовно отримає у межах глобальної ініціативи COVAX. Її вистачить, аби зробити щеплення 21 млн людей.

У портфелі COVAX є вакцини фармакологічних компаній AstraZeneca (Великобританія), Moderna (Америка) та Novavax. Але МОЗ також веде додаткові перемовини з низкою інших виробників. Так, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в лютому Україна може отримати три різні вакцини. Він не уточняв, про які саме вакцини йдеться, але запевнив, що вони будуть ліцензовані та схвалені ВООЗ.

До кінця січня Україна має отримати 200 тис. доз вакцин від коронавірусу.

Зазначимо, що якщо раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, то тепер ця цифра зросла до 52%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.