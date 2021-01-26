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До кінця січня Україна отримає перші 200 тисяч доз вакцини від COVID

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До кінця січня Україна очікує першу поставку вакцин від COVAX обсягом 100-200 тисяч доз, щоб почати негайну вакцинацію першої черги. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

 

Очільник уряду наголосив, що Україна доєдналася до міжнародної ініціативи COVAX одночасно з усіма європейськими й світовими країнами. Усі контракти, необхідні для цього, були укладені вчасно.

«З ініціативою COVAX ми співпрацюємо на тих самих умовах і правилах, на яких співпрацює більшість європейських країн», — наголосив Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр також підкреслив, що вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. За його словами, наразі є попередня домовленість про вже більш ніж 30 мільйонів доз, є вже як підписані контракти, так і ті, що очікують підписання.

«Усі черги вакцинування в Україні будуть дотримані відповідно до Національного плану, вся інфраструктура буде підготовлена. Є розроблений план про утворення 500 мобільних бригад і понад 4 тисяч відповідних пунктів вакцинування. Вся інфраструктура цього року буде забезпечена для всіх охочих і тих, хто має вакцинуватися в першу чергу», — наголосив Глава Уряду.

Нагадаємо, попередньо заплановано, що в Україні вакцина з’явиться наприкінці першого або на початку другого кварталу 2021 року. 8 млн доз Україна безкоштовно отримає у межах глобальної ініціативи COVAX. Її вистачить, аби зробити щеплення 21 млн людей.

У портфелі COVAX є вакцини фармакологічних компаній AstraZeneca (Великобританія), Moderna (Америка) та Novavax. Але МОЗ також веде додаткові перемовини з низкою інших виробників. Так, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в лютому Україна може отримати три різні вакцини. Він не уточняв, про які саме вакцини йдеться, але запевнив, що вони будуть ліцензовані та схвалені ВООЗ.

Спершу щеплення від Covid робитимуть медикам, освітянам, поліцейським та військовим, а також людям з групи ризику за віком та станом здоров’я.

Зазначимо, що якщо раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, то тепер ця цифра зросла до 52%.

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