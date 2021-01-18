Україна може отримати у лютому три різні вакцини від Covid-19, – Шмигаль

У перших партіях вакцин від Covid-19 Україна може отримати одночасно три різні препарати. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

На сьогодні Міністерство охорони здоров’я веде переговори з шістьма виробниками офіційних і легалізованих вакцин, які мають дві стадії досліджень та проводять третю.

«Ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів щодо необхідності поставки перших партій вакцини якомога скорше», – зазначив прем’єр.

Він наголосив, що Україна отримає вакцину не пізніше лютого.

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«На сьогодні є змога обирати з трьох вакцин, і скорше за все, в перших партіях ми будемо мати якраз три різні вакцини. Всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, однозначно будуть схвалені ВООЗ і в інших країнах. Тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності», – повідомив Шмигаль.

Окрім того, паралельно з державною вакцинацією відбуватиметься вакцинування на комерційній основі. За словами глави уряду, в Україну приватні підприємства зможуть ввозити препарати одразу ж, як тільки вакцини будуть зареєстровані в Україні.

Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

На Львівщина також вже почали підготовку до вакцинація від коронавірусу.

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