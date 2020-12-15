У МОЗ заявили, що держава має безкоштовно вакцинувати понад 21 мільйон людей

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в Україні майже 21 мільйон людей мають першими коштом держави отримати вакцину проти COVID-19, бо входять до груп ризику. Про це під час брифінгу 15 грудня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я України розробило чіткий план вакцинації та визначило групи людей, яких ми зобов’язані вакцинувати за кошт держави. Це майже 21 мільйон наших громадян. Наступного року вакцинація повинна бути безкоштовною, принаймні для людей із груп ризику», – заявив міністр.

Максим Степанов зазначив, що найперше буде проводитись вакцинація медичних працівників, військовослужбовців ЗСУ, які беруть участь в ООС, працівників освіти, Національної поліції та Нацгвардії.

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Окрім цього, до груп ризику увійшли особи, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо), працівники соціальної сфери, хворі віком від 60 років, які зареєстровані і проживають у районі обслуговування лікувальних закладів.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині вже почали підготовку до вакцинації від коронавірусу. Станом на сьогодні напрацьовують списки груп осіб, які першочергово отримають щеплення від коронавірусу, а також на місцями зберігання вакцини.

Планується, що в Україні вакцина з’явиться наприкінці першого або на початку другого кварталу 2021 року.

Нагадаємо, Велика Британія Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочинає програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Також ми повідомляли, що у ЄС планують розпочати вакцинацію населення від COVID-19 у грудні. Попередньо відомо, що для щеплень використовуватимуть вакцини компаній Moderna (Америка), Pfizer/BioNTech (США та Німеччина) та AstraZeneca (Великобританія). Їхня ефективність доведена на рівні 95%, 95% та 70% відповідно.

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