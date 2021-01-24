За добу на Львівщині ніхто не помер від коронавірусу

Станом на ранок неділі, 24 січня, коронавірус підтвердили у 69 265 мешканців Львівщини. За минулу добу лабораторії зробили 367 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 320. Померлих немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, станом на 24 січня коронавірус на Львівщині підхопили вже 69 265 людей.

Протягом суботи, 23 січня, лабораторні центри провели 367 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 320, тобто 87% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 103 особи – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2015 людей (+0 за останню добу). Побороти недугу зуміли 57 600 пацієнт (+299 за минулу добу).

У стаціонарах Львова зараз лікуються 370 пацієнтів, 305 із яких мають підтверджений коронавірус. В реанімації – 26 осіб, до апаратів ШВЛ під’єнані 11 осіб. За останню добу в лікарні поступили 20 осіб, натомість виписали 16 пацієнтів.

Зараз у 8-ій міській клінічній лікарні є 58 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 57 пацієнтів, в лікарні швидкої медичної допомоги – 187 пацієнтів, у 5-ій міській лікарні – 59 пацієнтів, у 4-ій міській лікарні – 4 пацієнти, у 1-му пологовому будинку – 5 пацієнтів.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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