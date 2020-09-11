14% дітей навесні не мали доступу до онлайн-навчання, – опитування

В Україні 14% дітей не мали доступу до онлайн-навчання, яке відбувалося цьогоріч навесні. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», передає Львівський портал.

Проте 86% тих, чиї діти навчалися у школі цього року під час карантину, зазначили, що вони мали доступ до онлайн навчання. Основними причинами, які стали на заваді онлайн навчання, опитані, чиї діти не навчалися дистанційно, назвали відсутність інтернету (33%), погану організацію зі сторони навчального закладу (15%) та відсутність комп’ютера, планшету або мобільного телефону (14%).

Також 47% опитаних, чиї діти навчалися онлайн, використовували для занять Viber, 28% – Zoom, 13% – Skype, по 11% – телеуроки або ж Google classroom.

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Крім цього 61% українців зазначили, що заняття з дітьми онлайн відбувалися регулярно, 18% – що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, і лише 10% сказали, що уроки відбувалися переважно нерегулярно.

Опитування проводилося з 1 по 5 вересня 2020 року. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність становить 2500 респондентів.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня до кінця минлого навчання року перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Проте 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».