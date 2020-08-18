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У школах «червоної» зони навчатимуться онлайн, – Ляшко

Ольга Денисяка

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Навчання у школах, які знаходяться в регіонах «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19, відбуватиметься в онлайн-режимі. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

 

«На територіях із «червоним» рівнем небезпеки передбачені найжорсткіші заходи безпеки – тобто відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде заборонено, в тому числі й дошкільних закладів», – сказав Ляшко.

Водночас він зауважив, що у «помаранчевій», «жовтій» та «зеленій» зонах школи будуть працювати.

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«Ми розуміємо, якщо будуть деякі школи в «червоній» зоні, то буде запроваджено онлайн навчання саме на той період, поки регіон буде знаходитися в «червоній» зоні», – сказав Ляшко.

Зазначимо, що 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання. Наразі вчителі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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