Останній дзвоник в умовах карантину. Як львівські школи завершують навчальний рік

У п’ятницю, 29 травня, школи Львова завершують свій навчальний рік. Втім через пандемію коронавірусу цьогоріч свято «останнього дзвоника» проходить дистанційно – в режимі онлайн.

Зазначимо, у зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції школярі усіє України з 12 березня перебувають на карантині. Цьогоріч вони завершували навчання дистанційно. У Міністерстві освіти і науки України рекомендували утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів, аби уникнути поширення інфекції.

Проте школи Львова все ж вирішили відсвяткувати останній дзвоник, але не у традиційний спосіб, а – у режимі онлайн.

Так, наприклад, у львівському Ліцеї міжнародних відносин ім. В. Стуса першокласники записала відео з привітанням для цьогорічних випускників.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Також дистанційно відзначив останній дзвоник і Ліцей №81 імені Петра Сагайдачного.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Із закінченням навчального року учнів привітав і директор Львівської лінгвістичної гімназії Олег Маринюк.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Відеоролик з нагоди закінчення навчального року створили і у середній спеціалізованій загальноосвітній школі №8 м. Львова.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Викладачі та директор ліцею «Львівський» теж звернулися онлайн привітали учнів із завершенням навчального «діджитал-року».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В режимі онлайн останній дзвоник відсвяткував і навчально-виховний комплекс «Школа-садок «Софія», що на Сихові у Львові.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

З нагоди завершення навчального року педагогів та учнів привітала т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

«Вітаю всіх із закінченням навчальних занять! Очевидно, навчальний рік видався вкрай насиченим та складним, але я рада, що ми спільно виходимо на його фінішну пряму. Ми разом з вами шукали шляхи для організації навчання в умовах всеукраїнського карантину та світової пандемії. І найважливіше – ми знайшли ці шляхи. Перехід на режим онлайн-навчання – це подія, яка назавжди залишиться в історії української освітянської спільноти. Так, ми не зовсім були готові до такої кардинальної трансформації, але спільними зусиллями змогли у «прискореному режимі» налагодити процеси та продовжити навчальний рік», – написала Любомира Мандзій.

Відео: соціальні мережі